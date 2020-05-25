В поселке Васильево Зеленодольского района подтопило 60 садовых участков, такие данные по состоянию на полдень 25 мая привели в МЧС РТ.

В зону подтопления в Васильтево попало 60 садовых участков, несколько из них заброшенные

Отмечается, что подтопление участков в двух товариществах произошло с связи с высокой водностью на Куйбышевском водохранилище и высоким уровнем грунтовых вод в Васильево. В СНТ «Ял» находятся всего 100 садовых участков, в зону подтопления попали 20 садовых участков, из них 3 заброшенные. В СНТ «Малахит» находятся всего 230 садовых участков, в зону подтопления попали 40 садовых участков, из них 5 заброшенные.

Социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры в зону подтопления не попадают

Данные подтопления периодически фиксируются в зависимости от погодных условий и от уровня реки Волга. На подтопленных территориях в целях оценки складывающейся обстановки работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, организовано взаимодействие с главами указанных сельских поселений, проведено оповещение и информирование населения, в том числе путем подворовых обходов, угрозы жизни населению нет, социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры в зону подтопления не попадают.