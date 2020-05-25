В Казани осудили мужчину, который в 2003 году дезертировал из армии и скрывался до достижения 29-летнего возраста.

Как сообщают в военном следственном отделе СКР по РТ, бывший военнослужащий Гафиятуллин самовольно оставил место военной службы и скрывался почти восемь лет.

"Предварительным следствием и судом установлено, что 6 июня 2003 года около 2 часов рядовой Гафиятуллин, являясь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву в войсковой части 08275, совершил дезертирство, то есть самовольное оставление места службы - детского оздоровительного лагеря «Полярная звезда», дислоцирующегося в г. Анапа Краснодарского края", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что дезертирство не было спровоцировано тяжелыми обстоятельствами, его целью было уклонение от военной службы. Молодой человек находился вне сферы воинских правоотношений до 24 апреля 2011 года, тогда ему исполнилось 29 лет.

Казанский гарнизонный военный суд приговорил Гафиятуллина к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.