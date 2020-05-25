В Казани от кремля до проспекта Универсиды планируют организовать "зеленую волну". Как сообщают в мэрии города, на улицах Ташаяк, Профсоюзная, Тихомирнова и проспекте Универсиады установят адаптивные светофоры, сейчас ведется проектирование.

До конца года планируется изменить конфигурацию перекрестков улиц Бутлерова – Тихомирнова и Баумана – Право-Булачная. Новая концепция создана для улучшения транспортной обстановки и исключения пробок в часы пик.

Добавим, что "зеленая волна" предполагает рассчитанную на определенную скорость систему связанных между собой светофоров. Они должны включать зеленый свет при приближении компактных групп транспорта. На всех перекрестах задается одинаковый цикл, как правило, это 45-80 секунд. Зелёный свет по направлению координируемой магистрали на разных перекрёстках включается не одновременно, а с заранее определённым сдвигом. Это позволяет применять зелёную волну при любых расстояниях между перекрёстками.