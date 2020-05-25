В Татарстане на 25 мая подтверждено 62 новых случая COVID-19, из них завозные – 2, контактные – 60, сообщают в оперштабе РТ. 12 человек было госпитализировано, еще 50 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
Новые случаи по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 10
- От 30 до 50 – 26
- От 50 до 60 – 14
- От 60 до 70 – 10
- От 70 до 80 – 1
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
⠀Распределение по городам и районам РТ:
- Казань – 28
- Набережные Челны – 10
- Алькеевский – 2
- Альметьевский – 1
- Апастовский – 1
- Атнинский – 2
- Верхнеуслонский – 2
- Высокогорский – 3
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 2
- Нижнекамский – 2
- Нурлатский – 1
- Пестречинский – 1
- Рыбно-Слободский – 1
- Сармановский – 1
- Тукаевский – 4
Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 2849 случаев COVID-19, выздоровели 1959 пациентов, в том числе 52 - за минувшие сутки. Скончалось 10 человек.
Ранее сообщалось, что в Татарстане смягчают условия для прибывающих в республику. Они могут избежать обязательной обсервации при наличии справки.
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