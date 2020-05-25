В Татарстане на 25 мая подтверждено 62 новых случая COVID-19, из них завозные – 2, контактные – 60, сообщают в оперштабе РТ. 12 человек было госпитализировано, еще 50 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Новые случаи по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 10

От 30 до 50 – 26

От 50 до 60 – 14

От 60 до 70 – 10

От 70 до 80 – 1

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

⠀Распределение по городам и районам РТ:

Казань – 28

Набережные Челны – 10

Алькеевский – 2

Альметьевский – 1

Апастовский – 1

Атнинский – 2

Верхнеуслонский – 2

Высокогорский – 3

Елабужский – 1

Зеленодольский – 2

Нижнекамский – 2

Нурлатский – 1

Пестречинский – 1

Рыбно-Слободский – 1

Сармановский – 1

Тукаевский – 4

Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 2849 случаев COVID-19, выздоровели 1959 пациентов, в том числе 52 - за минувшие сутки. Скончалось 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане смягчают условия для прибывающих в республику. Они могут избежать обязательной обсервации при наличии справки.