Жительнице Казани, которая опубликовала в своих соцсетях анонс онлайн-митинга, пришло требование о явке в прокуратуру. Об этом она рассказала в своем аккаунте "ВКонтакте".

В документе указано, что "в Прокуратуру Кировского района из Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан поступил материал проверки по факту распространения в социальной сети "Вконтакте" сведений о проведении онлайн-митинга за отмену режима самоизоляции".

Ранее жительнице Казани уже приходило предупреждение от полиции. В нем говорилось, что для организации онлайн-митинга нужно подавать заявку.