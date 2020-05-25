Утром 25 мая в МЧС Татарстана поступило сообщение о хлопке газа в одной из квартир пятиэтажного дома №19 на Волгоградской. Был поврежден балкон и остекление квартиры, сразу началась эвакуация людей.

По уточненным данным ведомства, состояние здания после происшествия оценивает специальная комиссия. Всего эвакуированы 52 человека, в том числе, 10 детей. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.

Напомним, что известно об одной пострадавшей, это квартиры, в которой произошел хлопок, личность устанавливается.

UPD: На место происшествия в 7.50 прибыл начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.