Утром 25 мая в МЧС Татарстана поступило сообщение о хлопке газа в одной из квартир пятиэтажного дома №19 на Волгоградской. Был поврежден балкон и остекление квартиры, сразу началась эвакуация людей.
По уточненным данным ведомства, состояние здания после происшествия оценивает специальная комиссия. Всего эвакуированы 52 человека, в том числе, 10 детей. Жильцам первого и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.
Напомним, что известно об одной пострадавшей, это квартиры, в которой произошел хлопок, личность устанавливается.
UPD: На место происшествия в 7.50 прибыл начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.
комментарии
Наоборот, описывая события за пределами России ( особенно в США и Украине) употребление этих слов не запрещено и даже рекомендовано .