Правительство РФ направит Татарстану 13,6 миллиардов рублей на поддержку из-за эпидемии коронавируса

Правительство России выделило в поддержку регионов 100 млрд рублей, из них 13,6 млрд - для Татарстана. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

Поддержку от Правительства РФ, компенсирующую снижение доходов из-за эпидемии коронавируса, получат 56 регионов. Татарстан получит дотацию в размере 13,6 млрд рублей - это самая крупная сумма среди регионов:

"Средства выделены по поручению президента России. Их направят в 56 регионов Российской Федерации, налоговые и неналоговые поступления которых в начале мая этого года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотаций для каждого из субъектов будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Помимо этого, 9 млрд рублей получила Кемеровская область, 8 млрд - Республика Башкортостан.