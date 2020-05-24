Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил татрстанцев с праздником Ураза-байрам. Текст был опубликован пресс-службой Президента РТ.

Рустам Минниханов обратился к мусульманам Татарстана и поблагодарил их за то, что они, наравне с православными и представителями других традиционных религий, осознают высокую степень ответственности перед Всевышним и обществом и неукоснительно следуют незыблемым идеалам человеколюбия и добрососедства:

"Сегодня, когда сама жизнь требует от нас благоразумия, выдержки и принятия непростых решений, особым смыслом наполняются замечательные слова Благородного Корана: «О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах – с терпеливыми", - гласит сообщение Президента РТ.

Также Рустам Нургалиевич поблагодарил тех, кто оказал духовную и материальную поддержку нуждающимся и немощным людям, старикам и многодетным семьям. Отдельно он отметил татрстанцев, принявших личное участие в формировании ифтар-наборов в рамках социально значимой общественной инициативы "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!".