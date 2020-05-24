Вывозной рейс с жителями Татарстана вылетел из Нью-Йорка

Сегодня, 24 мая, в Москву из Нью-Йорка вылетел самолет, на борту которого находятся 379 россиян, среди которых жители Татарстана. Об это сообщает РИА Новости.

На борту самолета находятся жители более чем 30 субъектов России - Москвы, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Пермского края, Самарской, Ульяновской, Нижегородской и других областей. Татарстанцы приземлятся в аэропорту Уфы, а сразу после этого отправятся на обсервацию.

Отметим, на борту находятся россияне, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Среди них люди, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность и пожилые. Также этот рейс доставит в Россию 12 школьников и 21 студент.