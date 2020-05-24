В Минздраве назвали условие остановки распространения COVID-19 в России

Эпидемия коронавируса завершится в России после того, как у 95% населения выработается иммунитет. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Эксперт отметил, что не стоит рассчитывать на естественное появление иммунитета к новой инфекции. Нужного результата получится добиться только с помощью массовой вакцинации:

"При инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, - это вакцинация с широким охватом населения", - сообщил Брико.

По его словам, при коллективном иммунитете вирус просто не сможет распространиться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в когорте лиц. Что касается ограничительных мир, то Николай Брико сказал, что их можно снимать только, когда 60–70% населения будут иметь иммунитет к COVID-19.