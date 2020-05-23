Президент РТ отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Татарстане стабилизировалась, но не стала проще. «Если раньше мы брали под контроль тех, кто приезжает, то сегодня приезжие дают 3 — 4 случая в день, все остальное заражение происходит в коллективе, в семье. Работу нужно выстраивать на полном выполнении требований, которые приняты Роспотребнадзором. Я персонально предупреждаю всех должностных лиц, каждый из вас несет ответственность за свой участок», — подчеркнул Рустам Минниханов.