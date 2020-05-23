Каждое предприятие, которое сегодня приступило к работе, взяло на себя обязательства строго соблюдать дезинфекционный режим и исполнять все предписания Роспотребнадзора. И органы власти должны строго следить за исполнением этих обязательств. Об этом сообщил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства Татарстана.
«Если человек зашел в магазин без маски, без перчаток и набрал товар, значит, магазин не выполняет предписания. Если предприятие приступило к работе, оно полностью несет ответственность за свой объект, за оказанные услуги. Наша главная задача — не допустить возникновения очагов заболевания в трудовых коллективах. Любой случай, где 5 заражений в одном коллективе, — это уже очаг. Необходимо четко и последовательно выполнять предписания санитарных врачей, другого пути нет», — поставил задачу Минниханов.
Президент РТ отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Татарстане стабилизировалась, но не стала проще. «Если раньше мы брали под контроль тех, кто приезжает, то сегодня приезжие дают 3 — 4 случая в день, все остальное заражение происходит в коллективе, в семье. Работу нужно выстраивать на полном выполнении требований, которые приняты Роспотребнадзором. Я персонально предупреждаю всех должностных лиц, каждый из вас несет ответственность за свой участок», — подчеркнул Рустам Минниханов.
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