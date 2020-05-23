После полудня индекс самоизоляции в нашем городе резко упал и к настоящему времени составляет 1,9 балла из 5 возможных, что означает, что на улице сейчас очень много людей. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

По состоянию на 16:40 наш город находится в красной зоне. Казань сейчас на последнем месте среди городов-миллионников. При этом пока Санкт-Петербург держится на втором месте среди городов-миллионников по индексу. На первом сейчас Москва и Волгоград – 3,1 балла, Санкт-Петербург на втором месте – 2,8 баллов.На третьей строчке – Нижний Новгород и Ростов-на-Дону – 2,7.