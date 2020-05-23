23 мая в Казани в 5:30 утра в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщин, сообщает КП.

По предварительным данным, утром женщина пришла во двор своего домохозяйства, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неустановленной причине животное сорвалось с привязи и набросилось на хозяйку. Тело обнаружила дочь погибшей.

Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов увидели, как на находившуюся на месте происшествия дочь погибшей набросилась собака.

Чтобы справиться с агрессивным животным, сотрудники полиции произвели три выстрела. Собака погибла на месте. По предварительным данным, оружие применил начальник отдела полиции «Юдино». Возраст женщины и точное место происшествия неизвестны.

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«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СК.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/469515