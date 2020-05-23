В Казани сотрудники ГИБДД начнут патрулировать площадь у Речного порта из-за ночных вечеринок молодёжи. Полицейские проследят за соблюдением порядка и ПДД. За нарушения казанцев начнут активно штрафовать.

Такое решение было принято из-за того, что Речной порт стал излюбленным местом молодежи: ребята приезжают туда на своих авто, слушают громко музыку, не соблюдают дистанцию между друг другом, курят кальяны, устраивают гонки. На них уже поступали жалобы от жителей близлежащих домов, которые просили, чтобы казанцы были тише. Однако в соцсетях продолжали появляться видео с «тусовок» у Речного порта.