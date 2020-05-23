Несанкционированная свалка была обнаружена специалистами Центрального территориального управления Минэкологии РТ в рамках санитарно-экологического двухмесячника, информирует пресс-служба ведомства. Захламление выявлено в Казани по улице Аделя Кутуя.

Площадь свалки составила 1 га, объём – 750 куб. м. Его содержимым являются отходы от строительных и ремонтных работ, резиновые шины, пластиковые ящики, а также несортированный мусор из жилищ.

В настоящее время по данному факту возбуждено административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».