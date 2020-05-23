Платная трасса Москва - Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Об этих планах заявил вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Вчера закончил разбирать планы дорог Москва - Казань, это часть дороги "Европа - Западный Китай", - сказал он. - Срок реализации 8 лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, построить дорогу за 4 года".

При этом он заявил о намерениях ежедневно проводить заседание штаба, чтобы "раскачать эту стройку".

Согласно проекту, строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, а также южный обход Казани. Завершить эти работы рассчитывали к 2024 году, остальные участки трассы - в 2027 году. Общий объем финансирования строительства новой дороги с обходом Тольятти до 2027 года составит до 730 млрд рублей.