В Татарстане за последние сутки коронавирус диагностировали у 76 человек. Также, за последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 966 случаев (42,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 335 882 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 388 человек.