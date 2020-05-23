В Татарстане за последние сутки коронавирус диагностировали у 76 человек. Также, за последние сутки в России выявлено 9 434 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 966 случаев (42,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 335 882 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 3 388 человек.
За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 8 111 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 107 936 человек.
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