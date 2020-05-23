Накануне вечером в Зеленодольске произошел пожар в сосудистом отделении больницы, погибло два человека. Позже стало известно еще об одной жертве. Как сообщают в Минздраве РТ, один из пострадавших скончался ночью в реанимации.

Напомним, что из-за пожара было эвакуировано 88 человек, среди них пациенты и медицинский персонал. Причина возгорания пока не установлена. Уже ночью стало известно, что по факту происшествия уголовное дело возбудил Следственный комитет, прокуратура Татарстана также проводит проверку.

"В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства совместно с МЧС установят причины аварии, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС и выявят ответственных за это происшествие лиц. Проверка находится на особом контроле прокурора республики", - сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

За минувшую ночь это не единственная трагедия в Татарстане: в Арском районе в бане погибли мужчина и женщина. Причиной называют отравление угарным газом.