В Казани Зареченский, Ново-Савиновский, Московский, Южный, Приволжский вместе со своим дополнительным офисом (ул. В. Кулагина, д. 1) и Советский отделы будут работать с 8 до 17 часов, Дербышинский и Авиастроительный – с 8 до 15 часов, Юдинский и отдел в ЖК «Салават Купере» – с 8 до 14 часов.