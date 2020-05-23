Сегодня, 23 мая, в связи с предстоящим завтра празднованием Ураза-байрама график работы офисов Многофункционального центра Татарстана изменится. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
«В предпраздничный рабочий день <...> продолжительность рабочего дня МФЦ сокращена на один час», – отмечают в ведомстве.
В Казани Зареченский, Ново-Савиновский, Московский, Южный, Приволжский вместе со своим дополнительным офисом (ул. В. Кулагина, д. 1) и Советский отделы будут работать с 8 до 17 часов, Дербышинский и Авиастроительный – с 8 до 15 часов, Юдинский и отдел в ЖК «Салават Купере» – с 8 до 14 часов.
Филиалы в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаеве, Заинске и Елабуге, а также в Тукаевском районе будут открыты с 8 до 17 часов. При этом в остальных районных филиалах рабочий день продлится только до 12 часов.
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