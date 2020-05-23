В Татарстане при пожаре в сосудистом отделении Зеленодольской центральной районной больницы погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики. На место инцидента выехал глава минздрава Марат Садыков.

По данным главного управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре поступило в 22:15 мск. Пожар возник в палате на первом этаже. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Пожарные ликвидировали открытое горение в 22:31, 88 пациентов эвакуировали в соседний корпус.

Причины пожара пока не называются. По предварительным данным, пострадали еще несколько человек.

Ранее мы писали, что в больнице Зеленодольска произошел пожар.