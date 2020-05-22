В большинстве регионов страны ограничения из-за коронавируса могут снять к 1 июня. Об этом заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

Вирусолог высказал такое мнение на совещании с Владимиром Путиным. По его словам, после снятия карантина в регионах будет возможно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики. Это соответствует третьей фазе плана по отмене ограничительных мер, разработанном правительством.

Напомним, что ранее на вопрос о снятии ограничений в Татарстане ответили в Казанском кремле. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала, на что будет опираться правительство РТ для принятия решений.