Наверх
COVID-19 в Татарстане
2621 заболевших
10 погибших
1698 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

14:04, сегодня
В Татарстане начали тестировать животных на коронавирус
16:01, сегодня
В Казани утвердили проект дороги-дублера Горьковского шоссе
15:30, сегодня
В Татарстане на женщину оформили кредит, используя мобильное приложение
11:56, 21.05.2020
Как в Казани оформить ипотеку от 0,7%: условия и программы
15:09, сегодня
Продуктовая фабрика «Открытие Инвестиции» представила обновленную витрину ПИФов
14:56, сегодня
Татарстанские оперативники вычислили нарколабораторию на даче в Подмосковье. Есть видео
14:27, сегодня
Задержан подельник ректора КНИТУ Юшко, он оказался проректором Казанского федерального университета
17:44, 19.05.2020
Загородный дом: с чего начать планирование?
14:10, сегодня
Имам-мухтасиб автограда рассказал, как в городе пройдет Ураза-байрам
13:30, сегодня
В Бугульме водитель легковушки наехал на пешеходов и влетел в дом
13:17, сегодня
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
12:50, сегодня
С одного из предприятий автограда из-за крупного пожара эвакуировали 238 человек
12:10, сегодня
Жителя Челнов могут отправить за решетку из-за поддельных прав
11:51, сегодня
Покупка масок и антисептиков не повлияла на бюджет 70% россиян
11:30, сегодня
В Челнах часть предпринимателей освободят от арендной платы помещений
11:22, сегодня
Обнародованы подробности нового случая смерти от коронавируса в Казани
11:02, сегодня
В Челнах выявлено 23 новых случая COVID-19. Почти все контактные
11:01, сегодня
В Татарстане выявлено 75 новых случаев COVID-19, умерли уже 10 пациентов
10:56, сегодня
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала
10:32, сегодня
Украшаем Казань к лету: совсем скоро в городе зацветут цветы из луковиц «Галамарта»!
10:31, сегодня
Перевозчики Казани объяснили скандал в автобусе, после которого пассажир оказался на асфальте
10:14, сегодня
В Татарстане определено расписание ЕГЭ. Экзамены начнутся 29 июня
10:09, сегодня
В Челнах детям-инвалидам задерживают выплаты. Следователи начали поверку
09:27, сегодня
Из-за пожара на елабужской подстанции без света остались девять населенных пунктов
09:11, сегодня
В Роспотребнадзоре рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь
08:56, сегодня
В метро Казани появится антикоронавирусный поезд
18:30, 21.05.2020
Стало известно, сколько нарушителей масочно-перчаточного режима ежедневно ловят в автограде
17:50, 21.05.2020
Следком РТ начнет проверку после жалоб нижнекамских медиков на отсутствие «путинских» выплат
17:15, 21.05.2020
В Татарстане появился еще один способ оформления выплат в 10 тысяч на детей
17:10, 21.05.2020
Челнинцы смогут выбрать название местному драматическому театру
15:50, 21.05.2020
Под Челнами затопило 73 садовых участка и шесть домов
15:32, 21.05.2020
В мэрии Казани назвали адреса участков, которые изымут для строительства новой станции метро
15:10, 21.05.2020
В Бугульме журналист разбился насмерть, пытаясь сделать селфи на горе
15:08, 21.05.2020
В России отложат призыв в армию выпускников 2020 года
14:43, 21.05.2020
Власти Татарстана прокомментировали возможность смягчения ограничений в республике
14:30, 21.05.2020
В Татарстане мужчина из-за ревности до смерти забил свою возлюбленную утюгом
14:20, 21.05.2020
Депутата Казанской городской думы обвиняют в 133 эпизодах мошенничества
14:06, 21.05.2020
Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса пакет услуг «Большие планы»
13:48, 21.05.2020
В Татарстане мошенник обокрал девушку, а затем поблагодарил ее за полученные деньги
13:41, 21.05.2020
В оперштабе Татарстана объяснили, почему об умершем пациенте с COVID-19 стало известно через неделю
13:24, 21.05.2020
«Рубин» купил чартер за 3 млн для возвращения легионеров, двое едут на машине
13:20, 21.05.2020
В Казань привезут 176 вахтовиков с якутского месторождения, где была отмечена вспышка коронавируса
12:30, 21.05.2020
В Нижнекамске сотрудники МЧС спасли лосей, заплывших к плотине
12:05, 21.05.2020
Новый торговый центр KazanMall на Павлюхина получил заключение о соответствии
12:00, 21.05.2020
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
11:22, 21.05.2020
В Челнах выявили 17 новых случаев заражения COVID-19
11:19, 21.05.2020
Известны подробности о новом случае смерти от коронавируса в Татарстане. Пациент скончался 13 мая
11:15, 21.05.2020
В Татарстане выявлен 71 новый случай коронавируса, скончался еще один пациент с COVID-19
11:08, 21.05.2020
Саморегистрация SIM-карт Билайн стала доступна в большинстве регионов России
10:53, 21.05.2020
Задержанный челнинский активист обвинил следователя СК в злоупотреблении полномочиями
10:18, 21.05.2020
В Казани экс-сотрудник исполкома незаконно выписал жителю Марий Эл 30 штрафов
10:04, 21.05.2020
«Дешево и сердито»: в Челнах в поддержку медиков в небо направили световые лучи
09:50, 21.05.2020
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
09:49, 21.05.2020
Следком Татарстана проверит сообщение врача о невыплате надбавок за работу в условиях коронавируса
09:38, 21.05.2020
В Челнах сняли с должности главу местного Следкома
09:20, 21.05.2020
Российские медики прогнозируют рост заболеваемости раком из-за пандемии коронавируса
06:48, 21.05.2020
Почти 50 миллионов человек: врач назвала категории россиян с повышенным риском смерти от COVID-19
06:28, 21.05.2020
Путин поручит Минтрансу РФ финансово поддержать строительство Большого Казанского кольца
06:13, 21.05.2020
В Казани могут открыть автокинотеатр
21:32, 20.05.2020
Путин заявил, что поддержит Минниханова в выдвижении на третий президентский срок
19:41, 20.05.2020
Минниханов попросил у Путина помощи в строительстве инфекционной больницы
19:20, 20.05.2020
Мусульмане Татарстана отметят праздник Ураза-Байрам дистанционно
18:49, 20.05.2020
При поддержке банка «Открытие» в онлайн-режиме стартует фестиваль «Arkhangelsk Blues»
18:18, 20.05.2020
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
18:10, 20.05.2020
В Татарстане выросли долги за ЖКХ - для подготовки к отопительному сезону не хватает 804 млн рублей
17:30, 20.05.2020
В РТ мужчина вышел из тюрьмы и сдал подельников, которые должны были помочь ему избежать срок
17:21, 20.05.2020
Названы города Татарстана, в которых будут тестировать сеть 5G
16:57, 20.05.2020
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
16:50, 20.05.2020
В Челнах мужчна за рулем «Митсубиси» сбил семилетнего мальчика
16:10, 20.05.2020
Жителей Челнов обвиняют в организации борделя под видом массажного салона
16:05, 20.05.2020
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
15:59, 20.05.2020
В Казани после самоизоляции открывается зоопарк
15:10, 20.05.2020
Полиция Казани: горожане стали реже нарушать масочно-перчаточный режим
14:34, 20.05.2020
В Госдуме прокомментировали право опекунов на «детскую» выплату в 10 тысяч
14:10, 20.05.2020
Ильсур Метшин призвал сократить сроки отключения горячей воды в Казани
13:20, 20.05.2020
В Казани Lexus не пропустил «Ладу Калину», пострадало два человека
12:02, 20.05.2020
Банк «Открытие»: 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис
11:53, 20.05.2020
В Татарстане снова ожидаются заморозки
11:36, 20.05.2020
Двоих казанцев будут судить за мошенничество с молоком на 45 миллионов
10:56, 20.05.2020
В Татарстане за сутки выздоровели от коронавируса вдвое больше человек, чем заболели
10:27, 20.05.2020
В центре Казани проверяют пешеходные переходы на туристических маршрутах
10:04, 20.05.2020
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один день
09:47, 20.05.2020
Мини АЗС для дизельного топлива
09:39, 20.05.2020
Назван симптом коронавируса, который может стать «первым и последним» для молодежи
09:20, 20.05.2020
В Казани Росгвардейцы спасли спящую женщину из задымленной квартиры
09:00, 20.05.2020
ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей ипотеки под 6,5%
06:34, 20.05.2020
Жители Татарстана стремятся найти работу в госучреждениях
06:19, 20.05.2020
В России могут временно увеличить минимальные пособия по безработице

Продуктовая фабрика «Открытие Инвестиции» представила обновленную витрину ПИФов

22.05.2020, 15:09 0 prokazan.ru

Обновленный сервис — витрина паевых инвестиционных фондов — после доработок стала доступна клиентам группы банка «Открытие». Флагманские ПИФы УК «Открытие» представлены в линейке инвестиционных продуктов на сайте «Открытие Брокер». За счет добавления на витрину новых разделов и элементов – в том числе графических и интерактивных — анализировать фонды и планировать инвестиции в них стало намного проще и удобнее.

«Открытие Инвестиции» — единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Участники глобального проекта совместно разрабатывают и предлагают инвестиционные продукты и стратегии для частных клиентов.

На витрине есть отдельная страница для каждого паевого фонда, где можно ознакомиться с его описанием и составом: структурой портфеля по эмитентам, ожидаемой доходностью, динамикой стоимости пая, рекомендуемым сроком и минимальной суммой инвестирования, вознаграждением управляющей компании.

Кроме того, на страницу добавлены новые разделы, графические и интерактивные элементы (виджеты), которые упрощают анализ фондов, позволяя сделать правильный выбор. В частности, в разделе «Калькулятор» теперь можно в пару кликов рассчитать доходность, указав сроки и суммы инвестирования. Также на витрине теперь доступен раздел «Обзор», где помимо описания каждого фонда, наглядно представлена его структура по эмитентам и динамика стоимости пая. За счет добавления этих и других элементов планировать инвестиции в ПИФы стало намного удобнее.

Сейчас клиентам доступны восемь флагманских паевых фондов УК «Открытие», которые рассчитаны на широкую аудиторию с различными инвестиционными предпочтениями и номинированы как в рублях, так и в валюте. На 30 апреля 2020 года доходность представленных на витрине паевых инвестиционных фондов за 12 месяцев составила:

«Открытие — Золото» – открытый паевой фонд показал результат 45.48% в рублёвом эквиваленте и 27.71% — в долларовом. Большая часть фонда состоит из ETF SPDR Gold Shares, который подкреплен реальными золотыми слитками;

Активно управляемый валютный фонд «Открытие — Глобальные инвестиции» показал доходность за год: 24.68% в рублях и 9.45% в долларах. Фонд включает ценные бумаги Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Facebook, Charter Communications и другие;

«Открытие — Еврооблигации» – консервативный валютный фонд с рублевой доходностью 20% за год и 5.35% в валюте. В него входят номинированные в долларах обязательства эмитентов из России и стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. Облигации компаний «первого» и «второго» эшелонов и суверенные бумаги иностранных компаний относятся по большей части к металлургии и банковскому сектору.

В составе фонда «Открытие — Облигации» – государственные, субфедеральные и корпоративные рублёвые облигации, годовая ожидаемая доходность которых превышает среднюю ставку по депозитам. Показатель годового роста стоимости пая в 10.94% — результат действий управляющей компании;

ОПИФ «Открытие — Индекс МосБиржи», имеющий портфель, который повторяет состав и структуру индекса МосБиржи, показал доходность 10.12%;

На конец первого квартала доходность фонда «Открытие — Акции» за 12 месяцев составила 7.51%, а прирост стоимости пая за три года достиг 41.24%. Инвестиционная стратегия этого фонда предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента.

Также на витрине клиентам доступно приобретение паев новых активно управляемых ПИФ: «Открытие — Лидеры инноваций», предлагающего участие в росте акций инновационных и технологических компаний, и «Открытие — Сбалансированный», который будет вкладывать средства в акции и облигации российских компаний.

Инвестиционная стратегия фонда «Открытие — Лидеры инноваций», предусматривает приобретение акций инновационных компаний, обладающих, по мнению экспертов УК «Открытие», лучшим соотношением риск-доходность. Акции таких компаний, как правило, дорого оцениваются инвесторами, однако в периоды высокой волатильности и рыночных дислокаций появляется возможность купить эти бумаги по привлекательным котировкам. За прошедшие 10 лет среднегодовой рост индекса NASDAQ-100, в составе которого преобладают технологические компании, составил 14,8% годовых в долларах США, в то время как среднегодовой рост индекса широкого рынка S&P 500 — 8,2% годовых в долларах США.

Инвестиционную стратегию фонда «Открытие — Сбалансированный» в части портфеля акций отличает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Доля акций и облигаций будет поддерживаться в соотношении, близком к 50/50.

В специальном разделе продуктовой витрины на сайте «Открытие Брокер» можно найти ответы на самые распространенные вопросы про ПИФы, а также оставить заявку на личную консультацию. Приобретение паевых инвестиционных фондов происходит в личном кабинете клиента УК «Открытие» без посещения офиса — при помощи процедуры идентификации на портале Госуслуг или через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Минимальный порог для входа в ПИФы под управлением компании составляет 1000 рублей. Клиенту необязательно быть экспертом и обладать специальными знаниями, чтобы начать инвестировать в ПИФы, так как доверительное управление активами осуществляют профессиональные управляющие, обладающие высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.

Контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом, составляющим ПИФ, осуществляет специализированный депозитарий, а регулирование и надзор за деятельностью управляющих компаний — Банк России.

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»: «В новой продуктовой витрине представлены флагманские паевые инвестиционные фонды УК «Открытие», каждый из которых отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, по стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. Управляющие фондами осуществляют постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке, что позволяет оперативно принимать решения для достижения оптимального соотношения доходности и риска в интересах клиентов компании».

Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами АО «Открытие Брокер»: «Уже несколько лет мы наблюдаем резкий рост интереса инвесторов к ПИФам на фоне низких ставок по банковским депозитам и замедления экономического роста из-за пандемии. Паевые фонды оказались привлекательным инструментом для инвесторов, которые не имеют опыта работы с ценными бумагами или времени на управление своим портфелем. Вместе с тем, стоимость паев доступна самой широкой аудитории, а приобрести их можно в режиме онлайн — и эти факторы, безусловно, тоже способствуют популярности инструмента. Наша витрина ПИФов, уверен, внесет свой вклад в популяризацию этого продукта — прежде всего, за счет удобства, наглядности, информационной прозрачности и возможности сравнить показатели разных фондов».

Справка УК «Открытие»

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 9 открытых ПИФов и 2 закрытых ПИФа, а также 12 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год. Активы под управлением на 31.03.2020 г. — более 203 млрд руб.

Пресс-служба УК «Открытие»: +7 (495) 232-59-73 (доб.11-3774); uk-pr@open.ru

Справка «Открытие Брокер»
АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом полугодии 2019 г. превысил 8,3 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 250 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.
Пресс-служба АО «Открытие Брокер»
Павел Махов, +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4660)

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 232-59-73, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США указаны исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США, рассчитанной исходя из официального курса Банка России по состоянию на соответствующие даты. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2279. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи» зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 №0890-94127385.

Доходность на 30.04.2020: Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции»:  3 мес. -13.95%; 6 мес. -4,64%; 1 год 7,51%; 3 года 41,24%; Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации»: 3 мес. 2.26%; 6 мес. 4,80%; 1 год 10,94%; 3 года 27,49%; Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции»: 3 мес. 14.95%; 6 мес. 20,64%; 1 год 24,68%; 3 года 33,89% (в рублях);

3 мес.: -1,67%; 6 мес.:  4,57%; 1 год 9,45%; 3 года 3,51% (в валюте). Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации»: 3 мес. 12,88%; 6 мес. 15,64%; 1 год 20,00%; 3 года 28,83% (в рублях); 3 мес. -3,44%; 6 мес. 0,24%; 1 год 5,35%; 3 года -0,40% (в валюте). Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» 3 мес. 25,09%; 6 мес. 30,51%; 1 год 45,48%; 3 года 56,33% (в рублях); 3 мес. 7,00%; 6 мес. 14.12%; 1 год 27,71%; 3 года 20,86% (в валюте). Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов ОПИФ «Открытие — Индекс МосБиржи»: 3 мес.- 13,32%; 6 мес. -7,14%, 1 год 10,12%, 3 года 52,09%.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «Открытие» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Покупка масок и антисептиков не повлияла на бюджет 70% россиян
Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса пакет услуг «Большие планы»
«Рубин» купил чартер за 3 млн для возвращения легионеров, двое едут на машине
Как в Казани оформить ипотеку от 0,7%: условия и программы
Саморегистрация SIM-карт Билайн стала доступна в большинстве регионов России
При поддержке банка «Открытие» в онлайн-режиме стартует фестиваль «Arkhangelsk Blues»
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
Банк «Открытие»: 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис
Банк «Открытие»: 63% жителей ПФО не планируют делать ремонт этим летом
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
Банк «Открытие» и Унистрой заключили договор проектного финансирования на 1,038 млрд рублей
Банк «Открытие» запустил антикризисные вебинары в формате «предприниматель-предпринимателю»
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%
Yota начала продажу SIM-карт для смартфона на Tmall
Банк «Открытие» аккредитовал пять строящихся ЖК в Татарстане
Банк «Открытие» в Татарстане выдал более 20 млн рублей льготной ипотеки
«Открытие»: почти 80% жителей ПФО не планируют традиционный летний отпуск
Билайн предлагает пакет решений для организации удаленной работы бизнеса любых размеров
«Мир! Дружба! Жвачка!»: кто оставлял таинственные послания на крышах домов?
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:50, сегодня
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, сегодня
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец
11:10, 19.05.2020
В Башкирии уволили главврача, допустившего вспышку COVID-19 в больнице
16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19
16:30, 15.05.2020
«Развели какую-то канитель»: Путин отчитал чиновников за несвоевременные выплаты медикам
13:23, 15.05.2020
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
09:18, 15.05.2020
В России на время пандемии предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток
15:24, 14.05.2020
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
13:27, 14.05.2020
Выпускники смогут сами выбрать, сколько предметов ЕГЭ им нужно будет сдавать
16:44, 13.05.2020
Минпросвещения РФ предложило провести последние звонки и выпускные в школах в онлайн-формате
14:30, 13.05.2020
В Минздраве РФ предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
13:54, 13.05.2020
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины
08:30, 13.05.2020
В Красноярске двух изнасилованных девушек накажут за нарушение режима самоизоляции
15:35, 12.05.2020
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
13:30, 12.05.2020
Россия вышла на второе место по числу зарегистрированных случаев COVID-19
09:28, 12.05.2020
В Петербурге загорелась больница, в которой пациенты лечились от COVID-19. Есть погибшие
17:39, 11.05.2020
Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
07:51, 11.05.2020
На сайт движения «Бессмертный полк» 9 мая совершены хакерские атаки
00:15, 11.05.2020
Путин проведет совещание по вопросу возможности продления нерабочих дней
15:23, 10.05.2020
Путин рассказал, что мешало России развиваться
13:01, 09.05.2020
В Москве завершился воздушный парад Победы
16:58, 08.05.2020
Роспотребнадзор РФ: правила поведения сохранятся до появления вакцины или прекращения пандемии
12:16, 08.05.2020
В Приволжском федеральном округе более 900 зараженных за сутки
17:32, 07.05.2020
Эксперт рассказал, где в доме легче всего заразиться COVID-19
15:13, 07.05.2020
Мэр Москвы назвал реальное количество зараженных в столице. Цифры заметно отличаются от официальных
13:31, 07.05.2020
«Пока все идет так, как должно»: вирусолог объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
18:10, 06.05.2020
Министр финансов РФ объяснил, почему власть не может раздать деньги населению
16:56, 06.05.2020
В некоторых регионах страны могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
15:02, 06.05.2020
В России из-за коронавируса могут перенести сроки сдачи ЕГЭ
08:30, 06.05.2020
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с COVID-19
12:47, 05.05.2020
Татарстан занимает второе место в Приволжском округе по заболеваемости коронавирусом
00:15, 05.05.2020
Российский ученый рассказал, когда может повториться вспышка коронавируса
18:00, 04.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда может быть снят запрет на проведение массовых мероприятий
13:10, 03.05.2020
Российский эпидемиолог: прирост заболевших не означает углубления пандемии
08:57, 02.05.2020
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
15:51, 01.05.2020
«Надо быть настороже»: директор НИИ Склифосовского назвал коварную особенность коронавируса
13:29, 01.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего в России начнется послабление самоизоляции
09:14, 01.05.2020
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу новых случаев COVID-19
16:26, 30.04.2020
В Новосибирске уволили начальницу участковых, требующую «оформлять всех поголовно»
15:08, 30.04.2020
«Это ошибочная подача информации»: Песков опроверг свои слова о раздаче денег россиянам
12:22, 30.04.2020
В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам из-за коронавируса
08:07, 30.04.2020
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
00:02, 30.04.2020
Начальника Нижегородского ГИБДД нашли мертвым в его кабинете
16:45, 29.04.2020
В России из-за коронавируса погибли 70 врачей
18:22, 28.04.2020
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции
15:56, 28.04.2020
Минздрав: Коронавирус может поражать головной мозг