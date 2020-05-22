Продуктовая фабрика «Открытие Инвестиции» представила обновленную витрину ПИФов

Обновленный сервис — витрина паевых инвестиционных фондов — после доработок стала доступна клиентам группы банка «Открытие». Флагманские ПИФы УК «Открытие» представлены в линейке инвестиционных продуктов на сайте «Открытие Брокер». За счет добавления на витрину новых разделов и элементов – в том числе графических и интерактивных — анализировать фонды и планировать инвестиции в них стало намного проще и удобнее.

«Открытие Инвестиции» — единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и УК «Открытие». Участники глобального проекта совместно разрабатывают и предлагают инвестиционные продукты и стратегии для частных клиентов.

На витрине есть отдельная страница для каждого паевого фонда, где можно ознакомиться с его описанием и составом: структурой портфеля по эмитентам, ожидаемой доходностью, динамикой стоимости пая, рекомендуемым сроком и минимальной суммой инвестирования, вознаграждением управляющей компании.

Кроме того, на страницу добавлены новые разделы, графические и интерактивные элементы (виджеты), которые упрощают анализ фондов, позволяя сделать правильный выбор. В частности, в разделе «Калькулятор» теперь можно в пару кликов рассчитать доходность, указав сроки и суммы инвестирования. Также на витрине теперь доступен раздел «Обзор», где помимо описания каждого фонда, наглядно представлена его структура по эмитентам и динамика стоимости пая. За счет добавления этих и других элементов планировать инвестиции в ПИФы стало намного удобнее.

Сейчас клиентам доступны восемь флагманских паевых фондов УК «Открытие», которые рассчитаны на широкую аудиторию с различными инвестиционными предпочтениями и номинированы как в рублях, так и в валюте. На 30 апреля 2020 года доходность представленных на витрине паевых инвестиционных фондов за 12 месяцев составила:

«Открытие — Золото» – открытый паевой фонд показал результат 45.48% в рублёвом эквиваленте и 27.71% — в долларовом. Большая часть фонда состоит из ETF SPDR Gold Shares, который подкреплен реальными золотыми слитками;

Активно управляемый валютный фонд «Открытие — Глобальные инвестиции» показал доходность за год: 24.68% в рублях и 9.45% в долларах. Фонд включает ценные бумаги Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Facebook, Charter Communications и другие;

«Открытие — Еврооблигации» – консервативный валютный фонд с рублевой доходностью 20% за год и 5.35% в валюте. В него входят номинированные в долларах обязательства эмитентов из России и стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. Облигации компаний «первого» и «второго» эшелонов и суверенные бумаги иностранных компаний относятся по большей части к металлургии и банковскому сектору.

В составе фонда «Открытие — Облигации» – государственные, субфедеральные и корпоративные рублёвые облигации, годовая ожидаемая доходность которых превышает среднюю ставку по депозитам. Показатель годового роста стоимости пая в 10.94% — результат действий управляющей компании;

ОПИФ «Открытие — Индекс МосБиржи», имеющий портфель, который повторяет состав и структуру индекса МосБиржи, показал доходность 10.12%;

На конец первого квартала доходность фонда «Открытие — Акции» за 12 месяцев составила 7.51%, а прирост стоимости пая за три года достиг 41.24%. Инвестиционная стратегия этого фонда предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента.

Также на витрине клиентам доступно приобретение паев новых активно управляемых ПИФ: «Открытие — Лидеры инноваций», предлагающего участие в росте акций инновационных и технологических компаний, и «Открытие — Сбалансированный», который будет вкладывать средства в акции и облигации российских компаний.

Инвестиционная стратегия фонда «Открытие — Лидеры инноваций», предусматривает приобретение акций инновационных компаний, обладающих, по мнению экспертов УК «Открытие», лучшим соотношением риск-доходность. Акции таких компаний, как правило, дорого оцениваются инвесторами, однако в периоды высокой волатильности и рыночных дислокаций появляется возможность купить эти бумаги по привлекательным котировкам. За прошедшие 10 лет среднегодовой рост индекса NASDAQ-100, в составе которого преобладают технологические компании, составил 14,8% годовых в долларах США, в то время как среднегодовой рост индекса широкого рынка S&P 500 — 8,2% годовых в долларах США.

Инвестиционную стратегию фонда «Открытие — Сбалансированный» в части портфеля акций отличает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции первого эшелона и наиболее перспективные акции второго эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Доля акций и облигаций будет поддерживаться в соотношении, близком к 50/50.

В специальном разделе продуктовой витрины на сайте «Открытие Брокер» можно найти ответы на самые распространенные вопросы про ПИФы, а также оставить заявку на личную консультацию. Приобретение паевых инвестиционных фондов происходит в личном кабинете клиента УК «Открытие» без посещения офиса — при помощи процедуры идентификации на портале Госуслуг или через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Минимальный порог для входа в ПИФы под управлением компании составляет 1000 рублей. Клиенту необязательно быть экспертом и обладать специальными знаниями, чтобы начать инвестировать в ПИФы, так как доверительное управление активами осуществляют профессиональные управляющие, обладающие высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.

Контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом, составляющим ПИФ, осуществляет специализированный депозитарий, а регулирование и надзор за деятельностью управляющих компаний — Банк России.

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»: «В новой продуктовой витрине представлены флагманские паевые инвестиционные фонды УК «Открытие», каждый из которых отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, по стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. Управляющие фондами осуществляют постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке, что позволяет оперативно принимать решения для достижения оптимального соотношения доходности и риска в интересах клиентов компании».

Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами АО «Открытие Брокер»: «Уже несколько лет мы наблюдаем резкий рост интереса инвесторов к ПИФам на фоне низких ставок по банковским депозитам и замедления экономического роста из-за пандемии. Паевые фонды оказались привлекательным инструментом для инвесторов, которые не имеют опыта работы с ценными бумагами или времени на управление своим портфелем. Вместе с тем, стоимость паев доступна самой широкой аудитории, а приобрести их можно в режиме онлайн — и эти факторы, безусловно, тоже способствуют популярности инструмента. Наша витрина ПИФов, уверен, внесет свой вклад в популяризацию этого продукта — прежде всего, за счет удобства, наглядности, информационной прозрачности и возможности сравнить показатели разных фондов».

Справка УК «Открытие»

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 9 открытых ПИФов и 2 закрытых ПИФа, а также 12 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год. Активы под управлением на 31.03.2020 г. — более 203 млрд руб.

Пресс-служба УК «Открытие»: +7 (495) 232-59-73 (доб.11-3774); uk-pr@open.ru

Справка «Открытие Брокер»

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом полугодии 2019 г. превысил 8,3 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 250 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.

Пресс-служба АО «Открытие Брокер»

Павел Махов, +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4660)

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Открытие». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 232-59-73, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США указаны исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США, рассчитанной исходя из официального курса Банка России по состоянию на соответствующие даты. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2279. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 №0165-70287767; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Индекс МосБиржи» зарегистрированы ФСФР России 05.07.2007 №0890-94127385.

Доходность на 30.04.2020: Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции»: 3 мес. -13.95%; 6 мес. -4,64%; 1 год 7,51%; 3 года 41,24%; Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации»: 3 мес. 2.26%; 6 мес. 4,80%; 1 год 10,94%; 3 года 27,49%; Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции»: 3 мес. 14.95%; 6 мес. 20,64%; 1 год 24,68%; 3 года 33,89% (в рублях);

3 мес.: -1,67%; 6 мес.: 4,57%; 1 год 9,45%; 3 года 3,51% (в валюте). Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Еврооблигации»: 3 мес. 12,88%; 6 мес. 15,64%; 1 год 20,00%; 3 года 28,83% (в рублях); 3 мес. -3,44%; 6 мес. 0,24%; 1 год 5,35%; 3 года -0,40% (в валюте). Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото» 3 мес. 25,09%; 6 мес. 30,51%; 1 год 45,48%; 3 года 56,33% (в рублях); 3 мес. 7,00%; 6 мес. 14.12%; 1 год 27,71%; 3 года 20,86% (в валюте). Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов ОПИФ «Открытие — Индекс МосБиржи»: 3 мес.- 13,32%; 6 мес. -7,14%, 1 год 10,12%, 3 года 52,09%.

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. УК «Открытие» не несет ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в публикациях.