Полицейские Татарстана вычислили нарколабораторию, которую двое казанцев организовали на подмосковной даче.

Ее обнаружили после задержания жителя столицы РТ, который покупал наркотики через интернет для дальнейшей перепродажи. О нем оперативники получили информацию ранее. У задержанного нашли 21 грамм мефедрона, а также мобильный телефон с фотографиями лаборатории, оборудованной для производства наркотиков. Задержанный признался, что наркотические средства ему поставлял знакомый.

"При проведении дальнейших мероприятий оперативники обнаружили нарколабораторию, изображенную на фотоснимках, в подмосковной деревне Талицы. Выяснилось, что двое жителей Казани арендовали дачный дом, расположенный на окраине садоводческого товарищества вблизи лесопосадки, и оснастили его всем необходимым. При обыске помещения изъято более килограмма мефедрона, а также химические реактивы и лабораторное оборудование", рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следственным управлением УМВД России по городу Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.