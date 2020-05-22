В Татарстане на 22 мая подтверждено 75 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб . Только один случай – завозной, 74 человека заразились в результате контакта.24 человека госпитализировано, 51 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 3
- От 30 до 50 – 31
- От 50 до 60 – 14
- От 60 до 70 – 16
- От 70 до 80 – 7
- От 80 до 90 – 3
- Старше 90 – 0
⠀По городам и районам:
- Казань – 24
- Набережные Челны – 23
- Альметьевский – 1
- Апастовский – 6
- Атнинский – 1
- Высокогорский – 1
- Зеленодольский – 3
- Лаишевский – 1
- Нижнекамский – 7
- Пестречинский – 2
- Рыбно-Слободский – 4
- Сабинский – 1
- Тукаевский – 1
Всего с начала пандемии в РТ зарегистрирован 2621 случай коронавируса, выздоровело 1698 человек, за минувшие сутки 246 человек. Также в республике зафиксирован десятый случай смерти от COVID-19. 20 мая скончался житель Казани 1963 года рождения. Он находился в больнице в течение недели.
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