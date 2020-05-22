В Татарстане на 22 мая подтверждено 75 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб . Только один случай – завозной, 74 человека заразились в результате контакта.24 человека госпитализировано, 51 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 3

От 30 до 50 – 31

От 50 до 60 – 14

От 60 до 70 – 16

От 70 до 80 – 7

От 80 до 90 – 3

Старше 90 – 0

⠀По городам и районам:

Казань – 24

Набережные Челны – 23

Альметьевский – 1

Апастовский – 6

Атнинский – 1

Высокогорский – 1

Зеленодольский – 3

Лаишевский – 1

Нижнекамский – 7

Пестречинский – 2

Рыбно-Слободский – 4

Сабинский – 1

Тукаевский – 1

Всего с начала пандемии в РТ зарегистрирован 2621 случай коронавируса, выздоровело 1698 человек, за минувшие сутки 246 человек. Также в республике зафиксирован десятый случай смерти от COVID-19. 20 мая скончался житель Казани 1963 года рождения. Он находился в больнице в течение недели.