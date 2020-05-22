Опубликован новый проект расписания ЕГЭ 2020. Он предусматривает начало экзаменов 29 июня, сообщают в Минобрнауки РТ.

29 июня пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 2 и 3 июля - ЕГЭ по русскому языку, из-за массовости его разделят на два дня. 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.