Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, кого будут в первую очередь прививать от коронавируса. По словам Поповой, вакцинация начнется людей из группы риска, если не будет возможности произвести сразу большое количество доз.

"Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации", - сказала Попова в интервью РИА Новости.

Ранее Попова заявляла, что ограничения в России отменят только после создания вакцины.

Напомним, что ученые КФУ также работают над созданием вакцины и тестов на антитела к COVID-19. Они будут работать по принципу тестов на беременность.