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Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса пакет услуг «Большие планы»

21.05.2020, 14:06 0 prokazan.ru

Банк «Открытие» запустил пакет услуг «Большие планы» для клиентов малого и среднего бизнеса. Предложение специально разработано для предпринимателей, совершающих большое количество рублевых платежей. Клиентам будет доступен бесплатный лимит переводов на счета физических лиц до 300 тысяч рублей и 30 бесплатных рублевых платежей в адрес юридических лиц. Также в пакет услуг включен бесплатный выпуск бизнес-карты для снятия и внесения наличных средств. Предприниматели смогут снимать денежные средства через кассу с низкой комиссией – от 1%.

Клиенты банка по желанию могут воспользоваться основными сервисами и услугами банка: платежами, переводами, операциями с наличными, выпуском и обслуживанием карт для бизнеса, онлайн-бухгалтерией и другими. Также клиентам доступен полный функционал интернет- и мобильного банка «Бизнес-Портал»: все онлайн-сервисы, включая оформление электронных справок и копий платежных поручений.

Дополнительно о пакете услуг «Большие планы».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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