К осени в России может резко возрасти число больных раком, в том числе, в тяжелых формах. Об этом в интервью газете "Известия" заявил московский онколог Илья Черниковский.

"Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет", — подчеркнул Черниковский.

Он также напомнил, что некоторые онкоклиники перепрофилируют для работы с коронавирусными больными, и высказал мнение, что было бы правильнее оставить их работать в прежнем режиме для оказания качественной помощи онкобольным.

Напомним, что в Татарстане с 19 мая плановый прием начали вести частные и государственные медучреждения.