Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ

Билайн информирует о запуске специального предложения для пользователей сервиса «Билайн ТВ» (12+). Теперь любимые фильмы и сериалы можно смотреть бесплатно в течение 2 месяцев с момента подключения к акции.

Предложение действует на подписку «Фильмы ivi». Подписка включает в себя более 14 000 фильмов, среди которых голливудские шедевры и новинки мировых студий, популярные российские и европейские фильмы и мультфильмы.

Активировать бесплатный период можно с 11.05.20 по 30.06.20 на любом из устройств, где доступен сервис «Билайн ТВ». Промопериод можно активировать только один раз.

Платформа «Билайн ТВ» была запущена в мае 2018 года. Ключевая особенность обновленного сервиса – работа в режиме OTT**, пользоваться сервисом может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи. Показатель месячной активной аудитории обновленного сервиса превышает 1 млн пользователей, а совокупная месячная аудитория «Билайн ТВ» с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса составляет более 2 млн пользователей.

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета.

Подробнее об акции и условиях подключения можно узнать на сайте https://tvpromo.beeline.ru/

* Предложение действует для абонентов — физических лиц при технической возможности подключения. Доступ к подписке «Фильмы от ivi» в сервисе Билайн ТВ доступен 2 месяца за 0 рублей при подключении до 30 июня 2020 года. С 3-го месяца подписка будут автоматически предоставляться по полной стоимости (199 руб./мес.). Организатор акции – ПАО «ВымпелКом». Подробнее на tvpromo.beeline.ru.

** Технология OTT (Over The Top) – метод предоставления видеоуслуг через неуправляемую сеть Интернет (по сетям сторонних операторов связи), который подразумевает возможность использования сервиса абонентами любого оператора связи.