Наверх
COVID-19 в Татарстане
2475 заболевших
8 погибших
1452 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

17:21, сегодня
Названы города Татарстана, в которых будут тестировать сеть 5G
17:30, сегодня
В РТ мужчина вышел из тюрьмы и сдал подельников, которые должны были помочь ему избежать срок
16:57, сегодня
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
17:44, 19.05.2020
Загородный дом: с чего начать планирование?
16:50, сегодня
В Челнах мужчна за рулем «Митсубиси» сбил семилетнего мальчика
16:10, сегодня
Жителей Челнов обвиняют в организации борделя под видом массажного салона
16:05, сегодня
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
15:59, сегодня
В Казани после самоизоляции открывается зоопарк
15:30, сегодня
В Татарстане мужчина ушел на рыбалку и без вести пропал
15:10, сегодня
Полиция Казани: горожане стали реже нарушать масочно-перчаточный режим
14:50, сегодня
Сотрудники «Тулапара» объяснили, откуда на территории зоопарка взялись останки верблюда
14:34, сегодня
В Госдуме прокомментировали право опекунов на «детскую» выплату в 10 тысяч
14:10, сегодня
Ильсур Метшин призвал сократить сроки отключения горячей воды в Казани
14:03, сегодня
В Татарстане две девушки ограбили пенсионера, напросившись к нему в квартиру
13:32, сегодня
В Челнах за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19
13:20, сегодня
В Казани Lexus не пропустил «Ладу Калину», пострадало два человека
12:10, сегодня
В Альметьевске нарушитель масочного режима получил трое суток ареста
12:02, сегодня
Банк «Открытие»: 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис
11:53, сегодня
В Татарстане снова ожидаются заморозки
11:36, сегодня
Двоих казанцев будут судить за мошенничество с молоком на 45 миллионов
11:10, сегодня
Экс-директор школы-интерната присвоила деньги, выделенные на подарочные наборы
10:56, сегодня
В Татарстане за сутки выздоровели от коронавируса вдвое больше человек, чем заболели
10:30, сегодня
Прокуратура проверит власти Челнов по факту затопления двух дачных поселков
10:27, сегодня
В центре Казани проверяют пешеходные переходы на туристических маршрутах
10:04, сегодня
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один день
09:50, сегодня
В Альметьевске мужчина обнаружил тела своего ребенка и жены
09:39, сегодня
Назван симптом коронавируса, который может стать «первым и последним» для молодежи
09:20, сегодня
В Челнах из-за плохой погоды погас Вечный огонь
09:20, сегодня
В Казани Росгвардейцы спасли спящую женщину из задымленной квартиры
09:00, сегодня
ВТБ планирует выдать 250 млрд рублей ипотеки под 6,5%
06:34, сегодня
Жители Татарстана стремятся найти работу в госучреждениях
06:19, сегодня
В России могут временно увеличить минимальные пособия по безработице
05:52, сегодня
Татарстанец избивал сына канатом за угрозы раскрыть матери его любовные похождения
00:02, сегодня
В Казани для оздоровления Волги построили очистные сооружения в районе Ветеринарной академии
22:57, 19.05.2020
Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился в цвета флага Татарстана
20:46, 19.05.2020
В Казани проверят сотрудницу полиции, которая без маски и перчаток составляла протокол на прохожего
18:30, 19.05.2020
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
17:36, 19.05.2020
В Татарстане медицинские учреждения начинают плановый прием пациентов
17:30, 19.05.2020
В челнинском хостеле пьяный мужчина зарезал своего знакомого
17:03, 19.05.2020
В поездах и железнодорожных кассах Татарстана начнут продавать маски и перчатки. Известна их цена
16:35, 19.05.2020
В Казани прокуратура проверяет жалобу женщины-инвалида, которую лишили жизненно важных лекарств
16:10, 19.05.2020
«Даже не выходят по звонку в дверь»: челнинцы жалуются на работу инфекционной больницы
15:26, 19.05.2020
Семьи Татарстана могут повторно получить социальную ипотеку
14:50, 19.05.2020
Банк «Открытие»: 63% жителей ПФО не планируют делать ремонт этим летом
14:50, 19.05.2020
В челнинском центре для бездомных получали деньги за несуществующих работников
14:42, 19.05.2020
Озвучены результаты международной экспертизы мусоросжигательного завода в Татарстане
14:11, 19.05.2020
Суд Татарстана обязал снести дом, незаконно построенный предприятием в лесу
13:51, 19.05.2020
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
13:22, 19.05.2020
Работника завода в Челнах обнаружили мертвым в курилке
12:12, 19.05.2020
В полиции рассказали подробности ночной смертельной аварии в Казани
11:54, 19.05.2020
В Казани сотрудница полиции без маски и перчаток оформила протокол на прохожего без средств защиты
11:44, 19.05.2020
«Яндекс.Такси» доставит SIM-карты Tele2
11:31, 19.05.2020
В Челнах зафиксировано 12 новых случаев заражения COVID-19. Практически все - контактные
11:11, 19.05.2020
Полицейские Казани спасли пятилетнего ребенка с резаной раной головы
10:55, 19.05.2020
В Татарстане выявлено 88 новых случаев коронавируса, Казань по-прежнему лидирует по числу заболевших
10:41, 19.05.2020
В Татарстане студенты колледжей прекращают дистанционное обучение
10:30, 19.05.2020
В Челнах мужчина вылетел с дороги и опрокинулся на крышу
10:15, 19.05.2020
Возобновляется авиасообщение между Казанью и Ярославлем
10:10, 19.05.2020
Челнинец потерял 7 миллионов рублей, пытаясь купить автомобиль Tesla
10:09, 19.05.2020
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
09:27, 19.05.2020
В Казани горел пятиэтажный дом, спасены пять человек, есть пострадавший
09:20, 19.05.2020
На базе отдыха под Челнами произошел крупный пожар
09:16, 19.05.2020
Татарстану обещают теплый и сухой июнь
09:00, 19.05.2020
Банк «Открытие» и Унистрой заключили договор проектного финансирования на 1,038 млрд рублей
08:55, 19.05.2020
В Казани на пожаре пострадал мужчина. Он получил ожоги 98% тела
06:45, 19.05.2020
Ночью на трамвайных путях в Казани сбили женщину
06:19, 19.05.2020
В Минздраве РФ спрогнозировали окончание пандемии коронавируса
06:02, 19.05.2020
В России могут отменить штрафы для коммунальщиков за оказание некачественных услуг
22:00, 18.05.2020
Игрок казанского «Рубина» заразился коронавирусом. В клубе рассказали о его самочувствии
21:30, 18.05.2020
Владелица кафе в Казани заплатит полмиллиона за работу во время самоизоляции
21:06, 18.05.2020
Синоптики обещают казанцам грозу и град
18:50, 18.05.2020
Прокуратура автограда проверит конно-спортивную школу, в которой якобы находятся измученные животные
17:35, 18.05.2020
В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции
17:30, 18.05.2020
Житель Челнов ударил женщину топором по голове
17:04, 18.05.2020
В Казани самозанятым вернут 24 миллиона рублей
16:31, 18.05.2020
Работники бара в Казани снялись обнаженными для флешмоба в поддержку общепита
16:14, 18.05.2020
Банк «Открытие» запустил антикризисные вебинары в формате «предприниматель-предпринимателю»
16:12, 18.05.2020
Полицейские автограда задержали мирового судью и сотрудника МЧС с 80 пакетиками наркотиков
15:30, 18.05.2020
В Минздраве Татарстана надеются, что республика вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
15:30, 18.05.2020
В автограде трое подростков угнали автомобиль местной жительницы
14:55, 18.05.2020
Мэрия Казани озвучила муниципальные меры поддержки для малого и среднего бизнеса
14:19, 18.05.2020
Полиция задержала казанца, который расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами
14:06, 18.05.2020
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%
13:48, 18.05.2020
В Казани этим летом купаться можно будет только в двух озерах
13:18, 18.05.2020
Yota начала продажу SIM-карт для смартфона на Tmall
13:16, 18.05.2020
Семья умершего от коронавируса россиянина получила более 1,5 миллионов рублей
11:36, 18.05.2020
В исправительную колонию Казани пытались провезти наркотики, телефоны и дрожжи
megafon.ru

Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат

20.05.2020, 16:57 0 prokazan.ru

МегаФон запускает новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Оператор первым предоставляет возможность абонентам сохранять оплаченные гигабайты интернета навсегда и использовать их, когда удобно. Пользователи новой линейки могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета и забыть о нежелательных платных подписках – защита от них включена во все тарифные планы.

Для создания новой линейки был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет.

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифная линейка включала самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов - это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают – гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться в любое время. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено – мы встроили защиту от платных подписок в интернете во все тарифные планы бесплатно. В течение года линейка будет развиваться, и мы предложим абонентам новые возможности и преимущества, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», - отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, сейчас, находясь в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и не используют полностью пакет мобильного интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.

Лишними гигабайтами можно делиться с близкими – все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.

Мобильные абоненты в качестве основного инструмента для общения всё чаще используют популярные мессенджеры. В новой линейке WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе, позволяя абоненту оставаться на связи с близкими, даже если нет возможности пополнить счет.

Пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.

Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифных планов, которые отличаются наполнением. Тем, кто редко звонит и пользуется интернетом только для чтения новостей и общения в мессенджерах, подойдет тарифный план «Без переплат. Минимум», кто много общается голосом, может выбрать тариф «Без переплат. Звонки» с включенными минутами на мобильные и городские номера и безлимитом внутри сети МегаФон.

Абоненты, которые не привыкли ограничивать себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным интернетом «Без переплат. Максимум» или один из премиальных VIP и Премиум с большим пакетом минут и дополнительными привилегиями для пользователей. Например, выбрав премиальный тариф, можно бесплатно общаться в роуминге. За каждый месяц использования абоненту тарифного плана VIP предоставляется один день, а абоненту Премиум – два дня бесплатной связи в роуминге.

Перейти на новый тариф можно самостоятельно в Личном кабинете МегаФона или с помощью консультантов в салонах связи. Сим-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине МегаФона или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении МегаФона, выбрать любой тарифный план – и сразу начать пользоваться услугами связи. Условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие»: 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис
Банк «Открытие»: 63% жителей ПФО не планируют делать ремонт этим летом
«Не один дома»: кино, ТВ, музыка, журналы и облако в новых цифровых тарифах Билайн
Банк «Открытие» и Унистрой заключили договор проектного финансирования на 1,038 млрд рублей
Банк «Открытие» запустил антикризисные вебинары в формате «предприниматель-предпринимателю»
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%
Yota начала продажу SIM-карт для смартфона на Tmall
Банк «Открытие» аккредитовал пять строящихся ЖК в Татарстане
Банк «Открытие» в Татарстане выдал более 20 млн рублей льготной ипотеки
«Открытие»: почти 80% жителей ПФО не планируют традиционный летний отпуск
Билайн предлагает пакет решений для организации удаленной работы бизнеса любых размеров
«Мир! Дружба! Жвачка!»: кто оставлял таинственные послания на крышах домов?
Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала скидку на все топливо
Yota открыла безлимитный доступ к новым категориям приложений
Активы группы «Открытие» по итогам первого квартала 2020 года выросли до 3,3 трлн рублей
Массовая гибель пчёл в России грозит новым экономическим кризисом
23 мая ТНТ отправит популярных блогеров выживать на «Остров героев»
Билайн Бизнес поддержит малый и средний бизнес: бесплатный доступ к платформе ОФД сроком на 1 год
Банк «Открытие» помог предпринимателям сэкономить на приеме платежей
В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

11:40, сегодня
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
10:38, 15.05.2020
«Сернурский сырзавод» запустил доставку по Казани
09:10, 15.05.2020
Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала скидку на все топливо
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец
11:10, 19.05.2020
В Башкирии уволили главврача, допустившего вспышку COVID-19 в больнице
16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19
16:30, 15.05.2020
«Развели какую-то канитель»: Путин отчитал чиновников за несвоевременные выплаты медикам
13:23, 15.05.2020
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
09:18, 15.05.2020
В России на время пандемии предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток
15:24, 14.05.2020
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
13:27, 14.05.2020
Выпускники смогут сами выбрать, сколько предметов ЕГЭ им нужно будет сдавать
16:44, 13.05.2020
Минпросвещения РФ предложило провести последние звонки и выпускные в школах в онлайн-формате
14:30, 13.05.2020
В Минздраве РФ предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
13:54, 13.05.2020
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины
08:30, 13.05.2020
В Красноярске двух изнасилованных девушек накажут за нарушение режима самоизоляции
15:35, 12.05.2020
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
13:30, 12.05.2020
Россия вышла на второе место по числу зарегистрированных случаев COVID-19
09:28, 12.05.2020
В Петербурге загорелась больница, в которой пациенты лечились от COVID-19. Есть погибшие
17:39, 11.05.2020
Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
07:51, 11.05.2020
На сайт движения «Бессмертный полк» 9 мая совершены хакерские атаки
00:15, 11.05.2020
Путин проведет совещание по вопросу возможности продления нерабочих дней
15:23, 10.05.2020
Путин рассказал, что мешало России развиваться
13:01, 09.05.2020
В Москве завершился воздушный парад Победы
16:58, 08.05.2020
Роспотребнадзор РФ: правила поведения сохранятся до появления вакцины или прекращения пандемии
12:16, 08.05.2020
В Приволжском федеральном округе более 900 зараженных за сутки
17:32, 07.05.2020
Эксперт рассказал, где в доме легче всего заразиться COVID-19
15:13, 07.05.2020
Мэр Москвы назвал реальное количество зараженных в столице. Цифры заметно отличаются от официальных
13:31, 07.05.2020
«Пока все идет так, как должно»: вирусолог объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
18:10, 06.05.2020
Министр финансов РФ объяснил, почему власть не может раздать деньги населению
16:56, 06.05.2020
В некоторых регионах страны могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
15:02, 06.05.2020
В России из-за коронавируса могут перенести сроки сдачи ЕГЭ
08:30, 06.05.2020
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с COVID-19
12:47, 05.05.2020
Татарстан занимает второе место в Приволжском округе по заболеваемости коронавирусом
00:15, 05.05.2020
Российский ученый рассказал, когда может повториться вспышка коронавируса
18:00, 04.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда может быть снят запрет на проведение массовых мероприятий
13:10, 03.05.2020
Российский эпидемиолог: прирост заболевших не означает углубления пандемии
08:57, 02.05.2020
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
15:51, 01.05.2020
«Надо быть настороже»: директор НИИ Склифосовского назвал коварную особенность коронавируса
13:29, 01.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего в России начнется послабление самоизоляции
09:14, 01.05.2020
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу новых случаев COVID-19
16:26, 30.04.2020
В Новосибирске уволили начальницу участковых, требующую «оформлять всех поголовно»
15:08, 30.04.2020
«Это ошибочная подача информации»: Песков опроверг свои слова о раздаче денег россиянам
12:22, 30.04.2020
В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам из-за коронавируса
08:07, 30.04.2020
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
00:02, 30.04.2020
Начальника Нижегородского ГИБДД нашли мертвым в его кабинете
16:45, 29.04.2020
В России из-за коронавируса погибли 70 врачей
18:22, 28.04.2020
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции
15:56, 28.04.2020
Минздрав: Коронавирус может поражать головной мозг
13:05, 28.04.2020
Исследование: перед майскими праздниками продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза
07:14, 28.04.2020
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
17:00, 27.04.2020
Валентина Матвиенко: Переход на онлайн-обучение на постоянной основе не планируется
13:57, 27.04.2020
Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, когда Россия выйдет на плато
11:27, 27.04.2020
Россиянами обещают рекордно жаркий год
15:24, 25.04.2020
В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая