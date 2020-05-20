С 21 мая в Казани открываются для посетителей зоопарк "Река Замбези" и "Казанский зооботсад". Об этом сообщают в аккаунте зоопарка в "Инстаграм".
Обе территории зоопарка будут работать в штатном режиме с 8:30 до 19:00, касса работает с 8:30 до 18:00
- Стоимость входных билетов на новую территорию" Африка. Река Замбези" :
- Взрослый-300руб (старая территория - 200руб)
- Детский с 3 - 14 лет - 150 руб (старая территория - 100руб)
- Льготные категории( по предъявлению удостоверений) :
- Студенты дневного отделения, курсанты - 150руб (старая территория - 100руб)
- Ветераны боевых действий - 150 руб (старая территория - 100 руб)
- Военнослужащие срочной службы - 150 руб (старая территория - 100руб)
- Многодетные родители - 150 руб (старая территория - 100руб)
- Пенсионеры ( по возрасту)-100руб (старая территория - 60руб)
- Инвалиды 2 гр-100руб (старая территория-60 руб)
- Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АС-100руб(старая территория-60руб)
Бесплатный вход:
- Воспитанники детских домов
- Детям инвалидам и сопровождающему лицу
- Дети из многодетных семей
- Дети до 3-х лет
- Инвалиды 1 гр
- Инвалиды и участники ВОВ, блокадники
Напомним, что с 12 мая в Татарстане начали снимать ограничения, работу возобновил ряд предприятий и учреждений, в том числе, музеи и библиотеки, фитнес-центры, медики начали плановые приемы, открылись детские сады, а студентам колледжей разрешили вернуться за парты. Также казанцам напоминают, что в общественных местах необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим.
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