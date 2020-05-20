С 21 мая в Казани открываются для посетителей зоопарк "Река Замбези" и "Казанский зооботсад". Об этом сообщают в аккаунте зоопарка в "Инстаграм".

Обе территории зоопарка будут работать в штатном режиме с 8:30 до 19:00, касса работает с 8:30 до 18:00

Стоимость входных билетов на новую территорию" Африка. Река Замбези" :

Взрослый-300руб (старая территория - 200руб)

Детский с 3 - 14 лет - 150 руб (старая территория - 100руб)

Льготные категории( по предъявлению удостоверений) :

Студенты дневного отделения, курсанты - 150руб (старая территория - 100руб)

Ветераны боевых действий - 150 руб (старая территория - 100 руб)

Военнослужащие срочной службы - 150 руб (старая территория - 100руб)

Многодетные родители - 150 руб (старая территория - 100руб)

Пенсионеры ( по возрасту)-100руб (старая территория - 60руб)

Инвалиды 2 гр-100руб (старая территория-60 руб)

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АС-100руб(старая территория-60руб)

Бесплатный вход:

Воспитанники детских домов

Детям инвалидам и сопровождающему лицу

Дети из многодетных семей

Дети до 3-х лет

Инвалиды 1 гр

Инвалиды и участники ВОВ, блокадники

Напомним, что с 12 мая в Татарстане начали снимать ограничения, работу возобновил ряд предприятий и учреждений, в том числе, музеи и библиотеки, фитнес-центры, медики начали плановые приемы, открылись детские сады, а студентам колледжей разрешили вернуться за парты. Также казанцам напоминают, что в общественных местах необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим.