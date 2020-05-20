В Казани Росгвардейцы спасли спящую женщину из задымленной квартиры

В Казани военнослужащие войскового наряда специального моторизованного полка Приволжского округа Росгвардии обнаружили задымление в квартире жилого дома и спасли находившуюся там пожилую женщину.

Как сообщают в ведомстве, росгвардейцы патрулировали улицу Солнечная, у одного из многоквартирных домов почувствовали запах гари и заметили густой дым, который шел из форточки окна на первом этаже. Военнослужащие доложили о происшествии дежурному по войсковым нарядам. Чтобы выяснить причину задымления, начальник патруля заглянул в окно квартиры и увидел внутри лежащую на кровати пожилую женщину. Росгвардейцы начали стучать в окно и звонить в дверь, но женщина не реагировала.

Начальник патруля принял решение пробраться в квартиру через окно, один из военнослужащих направился к кровати, где лежала женщина, а второй – на кухню, откуда валил дым.

Источником задымления оказалась кастрюля с едой, оставленная на газовой плите с горящими конфорками. Содержимое кастрюли выгорело и сильно дымилось, местами начиная воспламеняться. Росгвардеец выключил газ и ликвидировал источник задымления, который чуть не стал причиной пожара.

Как выяснилось, жительница квартиры крепко спала и не подозревала о возникшей опасности. Она поблагодарила военнослужащих за своевременно оказанную помощь и пожелала им легкой службы.