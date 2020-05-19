Семьи Татарстана могут повторно получить социальную ипотеку

В Татарстане большее число семей сможет получить соципотеку. Ранее данным правом могли воспользоваться только те семьи, которые до 1 октября 2013 года были признаны повторно нуждающимися.

Повторно встать на социальную ипотеку могут семьи, которые закрыли предыдущую ипотеку, также они должны предоставить в Исполком или жилищную комиссию по месту работы документы, подтверждающие нуждаемость.

Как рассказали в Госжилфонде при президенте РТ, большинство соципотечников закрывают свои обязательства за первые 5 лет, размер среднего ежемесячного платежа составляет 12-18 тысяч рублей. Соципотека выдается сроком до 28,5 лет. Каждому ребенку, родившемуся или усыновленному после постановки на учет по соципотеке, выделяется безвозмездная субсидия в размере 200 тысяч рублей.