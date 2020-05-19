Только 22% жителей Приволжского федерального округа готовы потратить лето после карантина на ремонт дома, дачи или квартиры. 27% респондентов хотят сделать ремонт, но не могут себе его позволить из-за отсутствия денежных средств. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

52% жителей ПФО намерены потратить на ремонт не более 60 тысяч рублей, 31% собираются уложиться в сумму не более 150 тысяч рублей. 17% респондентов оценили бюджет своего ремонта до 500 тысяч рублей.

Почти для трети части россиян ремонт дома или дачи остается веским основанием, чтобы брать кредит в банке, даже несмотря на кризис и падение доходов. Точно не планируют брать кредит на ремонт 30% жителей ПФО. При этом 12% респондентов твердо намерены взять такой кредит и еще 20% склонны поступить так же.

Накануне лета 36% жителей ПФО (по России таких существенно меньше – 26%) заметили рост цен на товары для дачи, сада и огорода. По мнению 15% такого роста не произошло.

27% респондентов не делают продуктовых запасов на зиму за счет большего урожая на даче и не намерены менять привычки из-за коронавирусного кризиса. При этом 42% опрошенных заявили, что такие запасы им пригодятся из-за повышения цен. 30% опрошенных сочли продуктовые запасы на зиму необходимостью из-за снижения своих доходов.

Только 1% жителей ПФО намерены тратить после карантина больше, чем до начала пандемии. 22% надеются обойтись в посткарантинной жизни без сильной экономии. При этом 42% респондентов заявили, что и до кризиса были вынуждены существовать в режиме экономии. Еще 29% жителей ПФО сказали, что потеряли работу, и поэтому им неизбежно придется экономить после карантина.

* Опрос проведен банком «Открытие» 14-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.