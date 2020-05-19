С сегодняшнего дня студенты колледжей в Татарстане начинают возвращаться за парты. По информации Минобрнауки РТ, в связи с особенностями реализации профессиональных образовательных программ сейчас остро стоит вопрос проведения практики, требующей выполнения студентами заданий непосредственно в мастерских, лабораториях, на производственных участках.

На сегодняшний день не запрещается при соблюдении определенных процедур и мер по обеспечению противовирусной защиты частично выводить образовательный процесс в учреждениях СПО в очный режим. Добавим, что учебные заведения сами будут принимать решение о выводе студентов из дистанционного режима учебы, окончание учебного года планируется 30 мая, приемная кампания стартует с 1 июня.