С 19 мая возобновлены авиаперелеты между Казанью и Ярославлем, сообщают в пресс-службе компании ЮВТ Аэро.

Рейсы запланированы дважды в неделю по вторникам и четвергам. По вторникам вылет из Казани в Ярославль в 16.20, из Ярославля в Казань – в 18.30. По четвергам отправление из Казани в Ярославль – в 16.50, из Ярославля в Казань – в 19.00.

Перевозить пассажиров будут воздушные суда CRJ-200, рассчитанные на 50 мест. В целях профилактики распространения коронавируса во время полета все пассажиры должны находиться в масках и перчатках. Напомним, что авиаперевозки между городами были ранее отменены из-за эпидемии COVID-19.