Рано утром в Казани загорелась пятиэтажка, спасены пять человек, один мужчина передан медикам.

По информации МЧС РТ, сообщение поступило в ведомство в 06.57, горела квартира на втором этаже в доме 184 по улице Декабристов.

Во время тушения пожара в квартире обнаружено тело мужчины приблизительно 60 лет, передано медикам. Спасены с верхних этажей из зоны плотного задымления пять человек с помощью масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в течение получаса.

Напомним, сегодня ночью в Казани произошел еще один пожар, в нем мужчина получил ожоги 98% тела.