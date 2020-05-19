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Фото Prokazan.ru

Татарстану обещают теплый и сухой июнь

19.05.2020, 09:16 255 3 prokazan.ru

Синоптики дали предварительный прогноз на июнь. Как сообщают в Гидрометцентре, на всей территории России первый месяц лета в целом будет благоприятный. 

В Поволжье в июне будет преобладать антициклон, осадков будет мало, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Температура воздуха может поднять выше обычных значений. 

"В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4-9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов", - уточнила Паршина.

Наиболее холодным начало лета может стать Приморье и на юге Сахалина. На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

Погода Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
19 мая 2020
09:40
Ну вы обещаете ?
Горожанин
0
19 мая 2020
10:02
Может и угадают, 50/50
Горожанин
0
19 мая 2020
10:16
Ага, "в этом году июнь будет теплее , по ночам 10-15 , днём 20-25 , ночью может понижаться до плюс 4-9 градусов" . ))))))
Горожанин
0
19 мая 2020
10:27
В Масках и перчатка самое то, в жару париться, без работы и денег.

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