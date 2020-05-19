В Казани накануне поздно вечером произошла авария на улице Татарстан. О ней в социальных сетях рассказали очевидцы.

Поздно вечером на улице Татарстан сбили женщину

По словам свидетелей происшествия, трое женщин перебегали дорогу, одна из них попала под колеса автомобиля, который двигался по трамвайным путям.

Официальной информации пока нет, однако очевидцы предполагают, что женщина могла быть нетрезва, а водитель превысил скорость

Также пользователи соцсетей сообщают, что, возможно, женщина была нетрезвая, а водитель превысил скорость.

"всем нужно быть внимательней. а у нас одни уверенны в чьих-то тормозах, другие слишком самоуверенно управляют техникой", - резюмируют комментаторы.

За жизнь женщины боролись врачи

Официальной информации по поводу происшествия не поступало. За жизнь пострадавшей боролись медики.