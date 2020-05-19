В Казани накануне поздно вечером произошла авария на улице Татарстан. О ней в социальных сетях рассказали очевидцы.
По словам свидетелей происшествия, трое женщин перебегали дорогу, одна из них попала под колеса автомобиля, который двигался по трамвайным путям.
Также пользователи соцсетей сообщают, что, возможно, женщина была нетрезвая, а водитель превысил скорость.
"всем нужно быть внимательней. а у нас одни уверенны в чьих-то тормозах, другие слишком самоуверенно управляют техникой", - резюмируют комментаторы.
Официальной информации по поводу происшествия не поступало. За жизнь пострадавшей боролись медики.
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