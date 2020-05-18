Российская экономика по итогам второго квартала 2020 года из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, может упасть на 10%, падение по году в целом достигнет 6%. Однако уже в 2021 году компенсационный рост ВВП России составит не менее 3,5%. Об этом президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил в ходе онлайн-конференции "Банки в новой реальности: вызовы и взгляд в будущее", организованной компанией Frank RG.

По мнению Задорнова, в отличие от кризиса 2008-2009 годов, быстрого отскока экономики мы на этот раз не увидим. В 2020 году возможно резкое падение доходов населения, сопоставимое с тем, которое было в 2014-м. При этом Задорнов полагает, что массовой безработицы в России не будет, поскольку большинство работодателей предпочитает сокращать доходы, но не увольнять персонал. По оценкам президента-председателя правления банка «Открытие», уровень безработицы в стране по итогам 2020 года не превысит 5,5% трудоспособного населения.

При этом Задорнов считает, что банковский сектор встречает нынешний кризис в гораздо более устойчивом положении, чем кризисы 2008 и 2014 годов. У населения, в отличие от прошлых кризисов, практически нет валютных кредитов, гораздо меньше закредитованных людей, не способных обслуживать свои долговые обязательства. А сами банки имеют гораздо более значительный запас капитала.

По мнению главы банка «Открытие», основной удар по российскому банковскому сектору придется по двум направлениям – это неизбежный рост просрочки по кредитам вследствие снижения платежеспособности предприятий МСБ, сервиса и услуг, а также существенное удешевление портфелей ценных бумаг на балансе банков. «Как банки пройдут этот кризис, станет ясно в течение ближайших 3-4 месяцев»,-- полагает Задорнов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.