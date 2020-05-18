С 1 июня в Казани стартует купальный сезон, об этом на заседании штаба по борьбе с коронавирусом сообщил руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

Если в прошлом году казанцам было доступно пять пляжей - "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Озеро Глубокое", "Большое Лебяжье" и "Комсомольский", то в этом году откроют для купания только два - на озерах Комсомольское и Лебяжье. Также Закиров отметил, что в Черном озере, на берегу Казанки у Чаши, в озерах парков Победы и имени Урицкого вода не предназначена для купания.

Напомним, что с 12 мая жители Казани могут посещать парки, а сегодня в парках и скверах города начнут включать фонтаны.