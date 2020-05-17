Депутат Казгордумы Марат Шакиров подарил поликлинике №18 оборудование для больных с пневмонией. Шесть хирургических передвижных отсасывателей "Армед" 7А-23В поступили в медучреждение.

Оборудование понадобилось после того, как 150 коек стационара перепрофилировали в отделение для приема пациентов с ОРВИ и пневмониями с дальнейшим приемом больных коронавирусной инфекцией. Руководство учреждения обратилось к депутату, сообщают в пресс-службе мэрии города.

"Мне было несложно, я сразу отреагировал на их просьбу, сейчас непростое время, медицинским работникам нужно помогать как никогда", – рассказал Марат Шакиров.

Добавим, что хирургические отсасыватели необходимы для откачивания различных жидкостей из операционных ран и других полостей.