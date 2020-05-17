В интернете появились фейковые станицы, на которых предлагается оформить пособие на ребенка. Об этом сообщают в прокуратуре Татарстана.

О выплате новых пособий семьям с детьми 11 мая заявил Владимир Путин, сообщалось, что оформить заявление на выплату можно на портале госуслуг. После этого начали появляться мошеннические сайты. Настоящий адрес сайта выглядит как gosuslugi.ru, фейковые адреса могут отличаться на одну букву или содержать цифры. На таких сайтах можно лишиться собственных денег, сообщают в прокуратуре.

Ранее корреспондент ProKazan.ru на личном примере попробовал оформить пособие на ребенка от 3 до 16 лет. Как это сделать - читайте в материале.