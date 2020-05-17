В речном порту Казани полиция прекратила молодежную "вечеринку". Видеозаписи с места появились в социальных сетях.

"Боже мой, первый год апрель и май жители улицы Портовая спали в тишине и то из за самоизоляции, лет пять уже нет по ночам покоя, музыка так орет до 3 часов ночи что стены дома дребежат, в доме духота окна открыть не возможно, полиция не реагирует на вызовы жильцов, а скоро еще откроется и уличное кафе, а городские власти все знают и не принимают ни каких мер, простолюдины с улицы Портовой ни кого не волнуют"

"Счас Гаишники приедут)) уже видели))" - пишут местные жители комментариях.

Позже появилась и видеозапись, на которой видно, что к участникам "вечеринки" подъезжает полицейская машина с включенными сиренами.

"Надо народ к дисциплине приучать, а то совсем распоясались, через чур уж можно всё, Сталина нет, тогда бы тут никого не было, вообще физически!", - пишут горожане в комментариях к посту.

Напомним, что с 12 мая пропускной режим в Татарстане отменен, выходить на улицу можно, однако массовые мероприятия пока находятся под запретом.