В Казани полиция дважды закрыла одну и ту же сауну за работу во время режима самоизоляции

В Казани одна и та же сауна дважды попалась на нарушении режима работы во время самоизоляции.

Как сообщают в МВД РТ, сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции поступила информация о том, что на улице Вишневского несмотря на запрет работает сауна. Полицейские установили, что в помещении работает администратор, который открывает дверь клиентам, принимает телефонные звонки и полностью отвечает за работу заведения. В ходе проверки оперативники выяснили, что сауна была подготовлена для приема посетителей.

При этом 22 апреля хозяйка объекта уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Вахитовским районным судом на нее был наложен штраф в размере 35 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».