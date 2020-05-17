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В Казани полиция дважды закрыла одну и ту же сауну за работу во время режима самоизоляции

17.05.2020, 09:57 180 1 prokazan.ru

В Казани одна и та же сауна дважды попалась на нарушении режима работы во время самоизоляции. 

Как сообщают в МВД РТ, сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции поступила информация о том, что на улице Вишневского несмотря на запрет работает сауна. Полицейские установили, что в помещении работает администратор, который открывает дверь клиентам, принимает телефонные звонки и полностью отвечает за работу заведения. В ходе проверки оперативники выяснили,  что сауна была подготовлена для приема посетителей.

При этом 22 апреля хозяйка объекта уже привлекалась к административной  ответственности за аналогичное правонарушение. Вахитовским районным судом на нее был наложен штраф в размере 35 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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комментарии

Горожанин
0
17 мая 2020
10:55
Нельзя мыться в самоизоляции.

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