В Татарстане части спортсменов разрешили вернуться к тренировкам. Приказ об этом подписал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Согласно документу с 13 мая разрешены тренировки для следующих категорий:

для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку;

для членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан;

для профессиональных спортивных клубов.

Тренировочный процесс членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан будет организовываться Центром спортивной подготовки РТ на основании заявления руководителя региональной спортивной федерации с указанием даты, времени и места проведения тренировочного мероприятия, фамилии, имени, отчества спортсмена. Возобновление тренировочного процесса для ограниченной категории лиц возможно только с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

"Понятно, что все соскучились по полноценным занятиям физкультурой и спортом, мы активно взаимодействуем с республиканским штабом, вместе с которым будем следить за развитием ситуации. Когда условия будут позволять, мы начнем открывать объекты для всех желающих", - добавил Леонов.