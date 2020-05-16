Прокурор РТ предупредил главу Минздрава Татарстана о недопустимости нарушений при выплатах врачам

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков объявил официальное предостережение министру здравоохранения РТ Марату Садыкову о недопустимости нарушения прав медиков на стимулирующие выплаты. Об этом сегодня сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что президент РФ Владимир Путин распорядился в апреле установить дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными. Для врачей доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. рублей, для младшего — 25 тыс. рублей. Премии также получат работники скорой.

По поручению прокурора РТ была запущена горячая линия, куда можно будет сообщить о нарушениях прав врачей. Звонить нужно по будням с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (843) 291-19-25. Дежурному прокурору можно звонить по номеру: 8(843) 291−18−81 с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

Напомним, ранее Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.