В Казани закрыли сауну. Она принимала клиентов во время самоизоляции

В Казани полицейские закрыли работавшую во время режима самоизоляции сауну на улице Вишневского, сообщили накануне в УВД.

Полицейские выяснили, что в помещении сауны работает администратор, который открывает дверь клиентам, принимает телефонные звонки и полностью отвечает за работу заведения. Заведение было полностью готово для приема посетителей.

На владелицу сауны был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Отмечается, что 22 апреля она уже была оштрафована на 35 тысяч рублей за такое же нарушение.