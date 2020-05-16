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В Казани закрыли сауну. Она принимала клиентов во время самоизоляции

16.05.2020, 11:38 57 0 prokazan.ru
В Казани полицейские закрыли работавшую во время режима самоизоляции сауну на улице Вишневского, сообщили накануне в УВД.
 
Полицейские выяснили, что в помещении сауны работает администратор, который открывает дверь клиентам, принимает телефонные звонки и полностью отвечает за работу заведения. Заведение было полностью готово для приема посетителей.
 
На владелицу сауны был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Отмечается, что 22 апреля она уже была оштрафована на 35 тысяч рублей за такое же нарушение. 

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