В границы Казани предлагается включить Научный городок Высокогорского района. Такое решение сегодня озвучили на заседании XXXIX сессии Казанской городской Думы.

Публичные слушания по этому вопросу планируется провести 18 августа, проект решения о проведении слушаний подготовлен по поручению Рустама Минниханова. Также в ходе слушаний обсудят изменение границ Советского района Казани, так предполагается изменение его административно-территориального устройства.

Предполагается, что слушания пройдут 18 августа в 15:00 в актовом зале Управления архитектуры и градостроительства. Подать заявку на участие в слушаниях можно до 17 августа по адресу: ул.Груздева, 5, кабинет 102.