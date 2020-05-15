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Фото kzn.ru

В состав Казани могут включить часть Высокогорского района

15.05.2020, 16:39 442 1 prokazan.ru

В границы Казани предлагается включить Научный городок Высокогорского района. Такое решение сегодня озвучили на заседании XXXIX сессии Казанской городской Думы. 

Публичные слушания по этому вопросу планируется провести 18 августа, проект решения о проведении слушаний подготовлен по поручению Рустама Минниханова. Также в ходе слушаний обсудят изменение границ Советского района Казани, так предполагается изменение его административно-территориального устройства.

Предполагается, что слушания пройдут 18 августа в 15:00 в актовом зале Управления архитектуры и градостроительства. Подать заявку на участие в слушаниях можно до 17 августа по адресу: ул.Груздева, 5, кабинет 102.

Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
1
15 мая 2020
18:07
Так-то здорово, Казань все растет.

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