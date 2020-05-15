В Казани 18-летняя девушка 27 раз ударила ножом мужчину, который к ней приставал

В Казани 18-летняя девушка жестоко изрезала мужчину, который к ней приставал. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По данным Следственного комитета, подозреваемая с сожителем, 44-летний потерпевший и двое их знакомых распивали спиртные напитки в квартире одного из домов по улице Октябрьской. Когда девушка и ее возлюбленный легли спать, один из мужчин стал к ней приставать. В ответ она оттолкнула его, вывела в подъезд и столкнула с лестницы, а затем взяв в квартире нож нанесла им мужчине не менее 27 ударов по различным частям тела. Обнаружившие истекавшего кровью мужчину соседи обратились в экстренные службы. В настоящее время он госпитализирован.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление

всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.